Ольга Беспечная возглавила Альфа-Банк в Иркутске

Региональным управляющим Альфа-Банка в Иркутске назначена Ольга Беспечная. В новой должности она будет отвечать за общее руководство операционным офисом «Иркутский», реализацию стратегии розничного и корпоративного бизнесов, усиление позиций Альфа-Банка в регионе.

«За годы своей карьеры Ольга Беспечная показала себя как успешный руководитель, внесший существенный вклад в развитие розничного бизнеса и в целом банка в регионе. Сегодня Альфа-Банк активно инвестирует в разработку технологичных продуктов и сервисов для всех категорий клиентов, поэтому перед Ольгой стоят масштабные и интересные задачи», - говорит Сергей Шевченко, член правления, директор по управлению и развитию сети Альфа-Банка.

Ольга Беспечная родилась в городе Яровое Алтайского края. В 2002 году окончила Новосибирский государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики, в 2012-2013 году прошла обучение в рамках Президентской программы в Байкальском государственном университете экономики и права. Свою карьеру в Альфа-Банке начала 2005 году в должности начальника отдела по работе с корпоративными клиентами. В 2009 году стала директором розничного бизнеса Альфа-Банка в Иркутске. Весной 2019 года назначена на должность регионального управляющего ОО «Иркутский». До прихода в Альфа-Банк Ольга Беспечная работала в Сибакадембанке..

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям. По итогам 2018 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 3 278,9 млрд. рублей, совокупный кредитный портфель — 2 123, 8 млрд рублей совокупный капитал — 500,05 млрд рублей. Чистая прибыль за 2018 год составила 82,8 млрд рублей.