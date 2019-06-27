ФНС: Расширен перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ с 2019 года

Расширен перечень доходов, которые не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц с 2019 года, об этом вгосорится в официальном сообщении на сайте ФНС.



Теперь к ним относятся: