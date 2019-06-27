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ФНС: Расширен перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ с 2019 года

27 июня 2019

Расширен перечень доходов, которые не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц с 2019 года, об этом вгосорится в официальном сообщении на сайте ФНС.

Теперь к ним относятся:

  • денежные компенсации, которые предоставляются взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, если они установлены законодательством РФ и ее субъектов;
  • выплаты налогоплательщикам, которые подверглись воздействию радиации;
  • доходы, полученные в денежной или натуральной форме в связи с рождением ребенка;
  • доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о соцзащите, а также оплата дополнительных выходных дней родителей, опекунов и попечителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами;
  • доходы в денежной или натуральной форме, полученные отдельными категориями граждан в рамках социальной помощи в соответствии с законодательными актами РФ и ее субъектов;
  • ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам».

/ СИА /
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