ФНС: Расширен перечень доходов, которые не облагаются НДФЛ с 2019 года

Расширен перечень доходов, которые не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц с 2019 года, об этом вгосорится в официальном сообщении на сайте ФНС.
Теперь к ним относятся:
- денежные компенсации, которые предоставляются взамен полагающегося из государственной или муниципальной собственности земельного участка, если они установлены законодательством РФ и ее субъектов;
- выплаты налогоплательщикам, которые подверглись воздействию радиации;
- доходы, полученные в денежной или натуральной форме в связи с рождением ребенка;
- доходы, полученные инвалидами и детьми-инвалидами в соответствии с законодательством о соцзащите, а также оплата дополнительных выходных дней родителей, опекунов и попечителей, которые ухаживают за детьми-инвалидами;
- доходы в денежной или натуральной форме, полученные отдельными категориями граждан в рамках социальной помощи в соответствии с законодательными актами РФ и ее субъектов;
- ежегодные денежные выплаты «Почетным донорам».