День молодежи 2019 в Иркутске: опубликования программа праздника

Основные праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи 29 июня в Иркутске, пройдут на Нижней Набережной. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела по молодежной политике администрации города Иван Смолкин:

– Начнется празднование с соревнований Drag - Wars . Это гонки на ускорение на 402 метра. К этому событию организаторы готовились больше года, оно пройдет в самом центре города.

– Такое ощущение, что эту дорогу проектировали специально под эти соревнования: идеальная протяженность, достаточная зона торможения, также есть дорожные карманы, где можно установить закрытый парк и трибуну. Регистрация участников начнется в 8:00. Сейчас на участие подано уже более 80 заявок. С 11 часов мы проведем квалификационные заезды и раунды на выбывание. Основная и самая эффектная часть соревнований начнется в 14.00. И продлится до 17.00, – отметил общественный лидер, руководитель автосообщества «Drifttroopers» Михаил Кудрявцев.

С 12.00 рядом с памятником Якову Похабову начнет работать патриотическая площадка, на которой профильные мастер-классы проведут восемь военно-спортивных клубов Иркутска, центр «Патриот» и иркутское местное отделение «Юнармии».

­– Мы планируем провести медицинские, альпинистские мастер-классы, по сборке – разборке оружия, будет работать полевая кухня, тир, выставлен БТР, – рассказал начальник штаба иркутского отделения «Юнармии», руководитель военно-спортивного клуба «Фронт», специалист центра «Патриот» Александр Неверов.

В 17.00 на нижней площадке набережной начнутся соревнования по профессиональному панкратиону на кубок мэра города Иркутска. А в 18.30 пройдут игры Байкальской Лиги КВН.

– В Иркутске очень сильная школа КВН. И на День молодежи в игре примут участие самые яркие представители Байкальской Лиги. На данный момент зарегистрировано восемь команд, в том числе команда «Буряты», которые поборются за Кубок мэра , – пригласил иркутян администратор «Байкальской лиги КВН» Дмитрий Кан.

В 20.00 на Нижней Набережной стартует концертная программа, в которой примут участие танцевальные коллективы Иркутска, а также приглашенные гости – «Шоу барабанщиков Zanozza». Завершится празднование у музея истории города Иркутска на пересечении улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции. На здании будут представлены видеоинсталляция и световое шоу.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи, 29 июня в Иркутске будет ограничено движение автотранспорта по следующим улицам: с 8.00 до 17.00 по улице Нижняя Набережная от улицы Рабочей до улицы Ленина, с 21.00 до 22.30 – кольцо в границах улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции. Дорожные инспекторы рекомендуют всем автолюбителям заранее планировать свой маршрут движения, а также воздержаться 29 июня от поездок на личном автомобиле к местам подготовки и проведения праздничных мероприятий.