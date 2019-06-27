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В Иркутской области введен режим ЧС из-за паводков, прогноз метеорологов - неблагоприятный

27 июня 2019

В связи со сложной паводковой обстановкой в ряде районов Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

По состоянию на 13 часов местного времени сложная обстановка остается в Тайшетском и Нижнеудинском районе, где подтоплены более 700 домов и приусадебных участков. Произошло подтопление участков дорог муниципального значения, затруднено транспортное сообщение с населёнными пунктами.

В Тулунском районе сохраняется угроза подтопления низменных участков местности, прогноз изменения уровня воды неблагоприятный.

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в ряде районов сильные, в ближайшие сутки не прекратятся.


/ СИА /
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