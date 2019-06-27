Проекты для Байкала разработают дети на летней экошколе «Азбука экологии жизни»

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, совместно с Ассоциацией «Защитим Байкал вместе» и АНО «Центр экологических исследований и образования» при поддержке правительства Иркутской области проведет летнюю экошколу «Азбука экологии жизни», участниками которой стали четыре студента и 23 школьника из отдаленных районов Иркутской области.

Участники экошколы создадут и защитят проекты, посвященные развитию экологической ответственности и сохранению Байкала. Среди них такие проекты как «Экологические исследования растений и почв в лесу», «Составление карты-схемы достопримечательностей поселка Утулик», «Изготовление определителя растений окрестностей поселка Утулик», а также разработка интеллектуально-развлекательной игры «Сделай здоровый выбор!».

Впервые в этом году в летней экошколе примут участие педагоги. Для них будет реализована отдельная программа по совершенствованию и использованию интерактивных приемов на уроках по изучению естественно-научных дисциплин.

В рамках реализации проекта «Азбука экологии жизни» экошколе предшествовали образовательный курс и отборочный конкурсный тур для школ и техникумов с февраля по май 2019 года. География проекта охватила 8 населенных пунктов Иркутской области: города Усть-Илимск, Усть-Кут, Слюдянка, Ангарск, Байкальск, районные поселки Куйтун, Залари, Балаганск, Анга. Всего в образовательном курсе приняли участие 64 студента и 210 школьников. На конкурс было заявлено 60 работ. Победителями стали молодые люди, которые смогли полноценно выразить свое отношение к проблемам экологии и рассказать о своих «зеленых» привычках.

Проект «Азбука экологии жизни» реализуется с 2016 года при поддержке En+ Group. В 2019 году проект получил субсидию правительства Иркутской области по итогам конкурса «Губернское собрание общественности», что позволило расширить его географию.

С 2016 по 2019 годы в проекте приняли участие 1011 школьников и студентов из следующих населенных пунктов Иркутской области: Тайшет, Зима, Саянск, Байкальск, Черемхово, Нижнеудинск, Тулун, Шелехов, Братск, Вихоревка, Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Усть-Кут, Слюдянка, Байкальск, Куйтун, Залари, Балаганск, Кутулик (Аларский район), Култук (Слюдянский район), Анга (Качугский район), а также 6 студентов-волонтеров из Иркутского государственного университета и Ангарского педагогического колледжа.

Татьяна Бутакова, директор ассоциации «Защитим Байкал вместе»:

- Летняя экошкола проекта «Азбука экологии жизни» – это завершающий и самый интересный этап проекта. Благодаря участию детей из разных районов, мы имеем возможность широко распространять экологические знания, учить навыкам проектной деятельности, давать практические умения в деле сохранения природы. А самое главное, программа экошколы способствует раскрытию у детей творческого и интеллектуального потенциала, который, мы, педагоги, можем направить на формирование их экологической культуры.

Татьяна Драчук, директор по связям с общественностью En+ Group:

- С 2011 компания En+ Group реализует комплексную программу по защите озера Байкал. Одним из ее направлений является комплексное экопросвещение молодых людей с целью формирования экологического мышления и экологически ответственного поведения. Важно научить детей понимать взаимосвязи, которые происходят в природе, оценивать влияние человека на экосистему, а, значит, - предотвращать негативные последствия такого влияния, задумываться о будущем нашей планеты и новых безопасных для нее технологиях. Также важно, что ребята из отдаленных территорий Иркутской области могут побывать на Байкале, узнать и полюбить великое озеро. Глобальная цель нашей программы - воспитание экопоколения, которое бережно относится к окружающему миру.

Об En+ Group

En+ Group ­– ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы компании расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей (из них более 300 млн – на проекты и программы в Иркутской области). Одно из основных направлений социальной политики группы – забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты – в т.ч., экологическая акция по уборке берегов Байкала «360», «Экологический автобус», Школа экологического предпринимательства, «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области.