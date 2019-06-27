ИАЦ «Альпари»: Рубль остается сильным

По данным ИАЦ «Альпари», в среду, 26 июня, по рублевым парам сохранилась восходящая коррекция. Пара доллар/рубль повысилась на 0,38%, до 63,07 руб., евро/рубль – 0,39%, до 71,71 руб., фунт/рубль – до 79,95 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по рублевым парам. Рубль потерял поддержку со стороны налогового периода, поэтому заметно снизился спрос на рублевую активность. Доллар большую часть времени держался в плюсе на фоне снижения ожиданий сокращения процентных ставок ФРС в июле.

Восходящая коррекция также могла проходить на фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в долларе. Я так считаю, потому что в среду нефть закрылась в плюсе на 0,63% и не мешала рублю укрепляться.

В ходе торгов в Штатах цена повышалась до $66,81 за баррель. Цена обновила максимум на данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе. Согласно отчету Минэнерго США, запасы нефти в стране сократились на 12,79 млн баррелей, запасы бензина – на 1 млн баррелей, дистиллятов – на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн баррелей в сутки.

В четверг, 27 июня, нефть марки Brent остается торговаться в плюсе выше $66 за баррель. На открытии торговой сессии ожидаю снижения рублевых пар примерно на 10 копеек от вчерашних цен закрытий. Для всех рынков ключевым событием недели остается саммит G20 и переговоры между главами США и Китая. Несмотря на окончание налогового периода, российская валюта остается сильной. Пока пара доллар/рубль торгуется ниже 63,85 руб., сохраняется высокая вероятность ослабления доллара до 62 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»