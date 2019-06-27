В Приангарье решили создать областную спортивную школу по самбо

В Иркутской области планируется создать ОГКУ «Спортивная школа по самбо». Решение об этом было принято сегодня на заседании регионального Правительства. Мероприятие провел первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов.

- Самбо - уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире. Это единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. Сейчас самбо рассматривается как перспективный вид спорта для включения в программу летних Олимпийских игр. Увеличение количества занимающихся данным видом спорта на территории Иркутской области будет способствовать скорейшему достижению данной цели, - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

В Иркутской области самбо является базовым видом спорта. Им занимаются более 2,5 тысяч человек. В 2019 году в ФГБУ ПОО «Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» открылось отделение самбо, где лучшие спортсмены проходят обучение и в будущем пополнят ряды тренерского состава Иркутской области. В регионе продолжается также реализация проекта «Самбо в школу».

- Открытие спортивной школы позволит вовлечь в регулярные занятия более 600 детей, отвлечь их от асоциальных действий, привить любовь к спорту. В спортивной школе планируется открытие 10 отделений в городах Иркутск, Братск, Усть-Илимск, Ангарск, Усть-Кут, Железногорск-Илимский, Ангарск, Усолье-Сибирское, поселках Залари и Михайловка, - рассказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Планируется, что первых воспитанников областная спортивная школа по самбо примет уже в этом году, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.