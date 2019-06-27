Концепцию туристического кластера в Республике Саха (Якутия) разработает Knight Frank

Международная консалтинговая компания Knight Frank в составе Консорциума, в который также вошли «Архитектурное Бюро Асадова», «ЛСТК-Проект» и RussiaDiscovery, объявлена финалистом открытого всероссийского конкурса с международным участием по разработке концепции туристского кластера с. Оймякон в Республике Саха (Якутия). Победитель будет выбран в начале сентября 2019 года в рамках V Восточного экономического форума.

Конкурс проходит при поддержке Правительства Республики, его участниками стало 48 команд из 8 государств мира: России, США, Италии, Аргентины, Китая, Канады, Латвии и Японии.

Отбор финалистов состоялся 24 июня на заседании жюри под председательством Айсена Николаева, главы Республики Саха (Якутия). Среди всех 48 претендентов были выбраны 3 команды, включая Консорциум с участием Knight Frank.

Стратегия повышения туристического потенциала села Оймякон предполагает формирование высококачественной инфраструктуры для привлечения российских и зарубежных туристов, которые смогут познакомиться с достопримечательностями и культурными особенностями северного «полюса холода». Реализация проекта туристического кластера займет 9 лет – с 2019 по 2028 гг. с привлечением как государственных, так и частных инвестиций.

Конкурс инициирован региональными организациями: некоммерческой организацией «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» и Центром компетенций по вопросам городской среды LETO. Агентство стратегического развития «ЦЕНТР» выступило в роли консультанта проектов, а также стратегического партнёра конкурса.