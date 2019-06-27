В Нижнеангарске при аварийной посадке Ан-24 погибли два человека

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, сообщил представитель главы Республики Бурятия. В результате погибли пилот и бортмеханик.

Во время происшествия на борту рейса, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе четыре члена экипажа.

«Спасены 42 взрослых и один ребенок»,— приводит «РИА Новости» слова представителя главы республики. По предварительным данным, после взлета в воздухе отказал один из двигателей.

«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы ВПП на 100 м и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета»,— рассказал он.

По последним данным, число пострадавших возросло до 22 человек. «Пятнадцати из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы»,— рассказали ТАСС в медицинских службах региона. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело.