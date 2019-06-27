Губернатор Иркутской области выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ан-24, погибшим при аварийной посадке воздушного судна

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко выразил соболезнования родным и близким командира воздушного судна Ан-24 авиакомпании «Ангара» Владимира Коломина и бортмеханика Олега Барданова, которые сегодня погибли при аварийной посадке в аэропорту Нижнеангарска.

- Безвременный уход из жизни энергичных, полных сил и планов людей – огромная утрата. Родные потеряли любимых, друзья – близких по духу, коллеги – профессионалов. Случившееся непоправимо. Светлая память о пилотах навсегда сохранится в сердцах тех, кто их знал, любил и работал с ними. Всей душой скорбим вместе с вами - говорится в телеграмме от имени Сергея Левченко.

Напомним, 27 июня самолет Ан-24 следовал по маршруту Улан-Удэ – Нижнеангарск. На борту находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа.

В 10:24 местного времени самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. Произошло выкатывание воздушного судна со взлетно-посадочной полосы и столкновение с объектами наземной инфраструктуры. В результате произошел пожар, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Пассажиры были эвакуированы - среди них жертв нет. Второй пилот и бортпроводник также не пострадали.