Раку назло. Как быть красивым после химиотерапии рассказали на «Сиянии Байкала»

Во время борьбы с раком мало кто думает о красоте. Благодаря ранней диагностике и лечению пациенты остаются живы. Вместе с тем они сталкиваются с необходимостью улучшения своей внешности. Виктория Владимировна Дворниченко, доктор медицинских наук, профессор, главный врач ГУЗ «Иркутский областной онкологический диспансер», заведующая кафедрой онкологии ГОУ ДПО ИГИУВ, главный онколог Сибирского Федерального округа рассказала косметологам, участвующим во Всероссийском образовательном проекте «Сияние Байкала» о том, на что следует обращать внимание при работе с такими пациентами. Портал SIA.RU записал ее рекомендации.

Фото Н. Понамаревой

Рак любит старость

Заболеваемость раком растет. Каждый год в Иркутске ставят порядка 10 тысяч первичных диагнозов. Большая часть людей, у которых обнаружен рак, продолжают жить после проведенной терапии, потому что обращаются за помощью на 1-2 стадии заболевания. Именно поэтому онкологи придают такое большое значение ранней диагностике рака, которая особенно важна для людей старше 45 лет.

«Рак любит старость, то есть когда стареет орган, – говорит Виктория Дворниченко. – Чужая клетка может появиться в любое время в любом месте. Если ее не уничтожить, она начнет создавать уют для появления в организме нового организма – опухолевого процесса. То есть, самым главным является не допустить, чтобы у нас в организме появлялись чужие клетки. Поэтому я рекомендую проводить профилактические осмотры.

К сожалению, обследования в поликлинике недостаточно. Наша цель в связи с этим – строительство Центра профилактика рака, где здоровые люди смогут проверить себя на наличие злокачественной опухоли. Таких учреждений в России пока нет. Мы планируем создать такой в Иркутске на будущий год».

Рак буйствует и на коже

Клеточный цикл организован четко: клетка делится, растет, погибает и утилизируется организмом. Наряду с этим существует апоптоз – генетическая программа клеточной смерти, необходимая для обновления тканей. Когда эта программа дает сбой, организм борется с дефектной клеткой самостоятельно. Это может продолжаться 10-15-20 лет, но все же без специальной мощной терапии ему одному не справиться. Все это отражается на внешности пациента.

«Наши пациенты, как женщины, так и мужчины, хотят быть красивыми, – говорит Виктория Дворниченко. – Во время химиотерапии и лучевой терапии кожа меняется: она становится тонкой, гиперчувствительной, сухой и теряет свои защитные функции. Некоторые лекарственные препараты вызывают серьезные дерматологические осложнения. Поэтому с такими людьми надо поступать осторожно и правильно. Перед проведением косметологических процедур обязательно нужна наша консультация.

На самом деле между онкологией и косметологией очень тесная связь, потому что мы занимаемся и челюстно-лицевой хирургией, и делаем операции на коже: рак и там буйствует, – рассказала Виктория Дворниченко. – Мы работаем и с раком молочной железы. Недавно сделали и показали всему миру фильм, в котором пять женщин согласились рассказать, как они победили рак с хорошими пластическими вариантами. Можно сказать, что мы косметологи в онкологии».

Что нельзя делать

Ряд косметологических процедур запрещен как во время лечения, так и во время ремиссии, когда симптомы болезни практически исчезают. Есть процедуры, которых следует избегать только на время прохождения терапии.

«Вы помните, наверно, когда у нас были полностью запрещены физиотерапия, лечение ультразвуком: считалось, что это вызывает обострение, метастазирование злокачественных опухолей. Сейчас некоторые процедуры во время ремиссии проводить разрешено, – пояснила Виктория Дворниченко. – Однако, активный массаж, процедуры с выраженным стимулирующим воздействием, такие как радиоволна и ультразвук, а также инъекционные методики с использованием стимуляторов остаются под запретом даже после прохождения лечения.

На время лечения нужно отказаться от длительного принятия ванны, особенно горячей, и также от горячего душа. Следует избегать ингредиентов, которые раздражают кожу: кислоты, ретинол, все скрабирующие препараты. Их можно будет ввести потом, когда барьерная функция кожи восстановится, и захочется улучшить ее качество и текстуру».

Как ухаживать за кожей во время лечения

Для ухода за кожей во время лечения следует использовать мягкие средства, например, мицеллярную воду, а также пользоваться питательным и увлажняющим кремом для сухой и чувствительной кожи. Виктория Дворниченко рассказала, что сейчас к изданию готовятся методические рекомендации, которые помогут дерматологам в работе с пациентами, прошедшими курс лечения от рака.

«Чтобы кожа чувствовала себя комфортно не нужно пренебрегать применением разного рода коллагеновых, гелевых, тканевых и многих других видов таких косметических средств. Они могут быть на основе глины, водорослей. Главное, чтобы маски не содержали кислоты».

Что можно делать во время ремиссии

Во время ремиссии онкологи разрешают использовать ботулотоксин и филлеры, проводить отбеливающие процедуры, использовать аппаратные методы улучшения состояния кожи и заниматься восстановлением волос. Разрешены также фототерапия, вакуум (LPG), ряд инъекционных методик.