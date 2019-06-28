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В связи с подъемом воды закрыто движение на автодороге Р-255

28 июня 2019

В связи с резким подъемом воды в реке Уда и протоке Застрянка на участке км 1370+000 – км 1371+000 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (Иркутская область, г. Нижнеудинск) организован перерыв в движении всего автотранспорта. Ограничение действует до особого распоряжения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Обновленную информацию об обстановке можно смотреть в разделе сайта ФКУ Упрдор "Прибайкалье" "Оперативная информация": https://irkroad.ru/situatsiya-na-dorogakh/operativnaya-informatsiya.html

Маршрут объезда: н.п. Тайшет – Лесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй».

Сейчас уровень реки Уда превышает критическую отметку на 180 см.

В ночное время рабочие не прекращали отсыпку основания мостов, чтобы предотвратить их разрушение. Использовано более 2 тысяч кубометров скального грунта.


/ СИА /
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