МЧС: разрушены мосты, размыты автодороги, обстановка в Иркутской области ухудшилась

В Иркутской области наблюдается ухудшение оперативной обстановки, связанной с прохождением дождевого паводка. В населенных пунктах разрушены мосты, размыты автодороги, проведена эвакуация людей.

В Тулунском районе на реке Кирей в селе Уйгат и деревне Кривуше уровень воды составляет 552 сантиметра при критических отметках в 350 сантиметров, на реке Ие в поселке Аршан – 550 сантиметров (критическая отметка - 400 сантиметра).

На территории деревни Кривуша в зону подтопления попали 3 дома, в селе Уйгат - 14 жилых домов, в поселке Аршан - 114 домов, в деревне Евдокимова – 1 дом, в деревне Харантей – 8 домов, в населенных пунктах Одон – 26 домов, Красноозерский – 4 дома, в поселке Евдокимовский – 20 домов, в деревне Евдокимово – 3 дома.

Проведена эвакуация населения, часть жителей находятся в пунктах временного размещения, часть - у родственников. В районе работает группировка байкальских спасателей и Тулунского пожарно-спасательного гарнизона. На оказание помощи привлечены лодки местных жителей, работают представители администрации и дорожной службы района, добровольцы и волонтеры.

Водой смыт подвесной мост через реку Кирей – Кривуша, разрушен автомобильный мост в селе Уйгат, смыт мост через протоку села Уйгат – деревня Кривуша. В районе мостов размыты автодороги, находящиеся вблизи рек Углой и Харбалук. На территории Тулунского муниципального района повреждено дорожное полотно в населенных пунктах Аршан, Ишидей – Икей, Верхний Бурбук – дамба, Нижний Бурбук, Одер, Уйгат.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, федеральные дороги не попадают в зону затопления.