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Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» при поддержке En+ Group продлевает контракты с четырьмя игроками на следующий сезон

28 июня 2019

Хоккейный клуб «Байкал-Энергия» при поддержке компании En+ Group заключил трудовые соглашения с четверыми игроками на новый сезон. Это: защитники Игорь Вассерман и Никита Юрлов, полузащитник Николай Иващенко и нападающий Иван Соловьев.

Игорь Вассерман и Никита Юрлов составляют основу оборонительной линии команды. Игроки «Байкал-Энергии»-2 Николай Иващенко и Иван Соловьев в прошлом сезоне привлекались к матчам чемпионата России. Хоккеисты оставили хорошее впечатление о своей игре у руководства клуба и, по мнению руководства команды, готовы выступать в основном составе.

Для полного формирования обновленного состава будут заключены еще 6 контрактов. Генеральный спонсор команды, компания En+ Group, рассматривает как кандидатов из числа спортсменов, уже выступавших за «Байкал-Энергию», так и из молодежной команды клуба, так и хоккеистов из других клубов.

К 1 июля команда будет полностью сформирована, хоккеисты начнут плановую подготовку к соревнованиям сезона 2019-2020 годов.

С составом команды можно ознакомиться на официальном сайте ХК «Байкал-Энергия»: https://www.baikal-energy.ru/komanda/2017/komanda-baykal-energiya-superliga/

Об En+ Group
En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания ежегодно направляет на реализацию социальных проектов в Иркутской области более 300 млн рублей. En+ Group финансирует ХК «Байкал-Энергия» с 2012 года и является основным спонсором клуба, компания поддерживает развитие спорта в проекте «На лыжи!», в числе других проектов – комплексная программа по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий «360», Школа экологического предпринимательства (ШЭПР), главный сибирский технологический фестиваль «РобоСиб» и другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

/ СИА /
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