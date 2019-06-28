Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019

Альфа-Банк стал победителем ежегодного рейтинга банков в сегменте премиального обслуживания Frank Premium Banking Award 2019 исследовательской компании Frank RG.

«Мы горды тем, что Альфа-Банк второй год подряд становится лучшим банком для премиальных клиентов по версии Frank RG, — отметил руководитель розничного бизнеса, Член правления Альфа-Банка Майкл Тач. — Развивая премиальное обслуживание, мы предоставляем клиенту максимально выгодные условия, предлагаем удобные решения и выбираем лучших партнеров на рынке, что позволяет нам как банку давать больше преимуществ для клиентов, взамен получая их лояльность. Мы стремимся быть банком №1 для нашего клиента, его семьи и бизнеса».

Frank Premium Banking Award — это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников. В сегменте Premium Banking аналитики Frank RG исследовали банки, предоставляющие комплексные программы премиального банковского обслуживания состоятельным клиентам массового сегмента рынка.

Задачей рейтинга является не только предоставить объективную оценку банковских премиальных программ, но и дать возможность банкам оценить собственные конкурентные преимущества и актуальные направления для дальнейшего развития.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.