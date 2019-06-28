Чтобы спасти мосты на федеральной автодороге Р-255 в Нижнеудинске дорожники отсыпали 2,5 тысячи кубометров скальника

Вторые сутки федеральные дорожники борются со стихией. По состоянию на 9.00 местного времени в Нижнеудинске крупнообломочным грунтом произведено укрепление откосов конусов мостов через реку Уда и протоку Застрянка. Израсходовано более 2,5 тысяч кубометров материалов. Работы ведутся круглосуточно.Оперативную группу на месте ЧС возглавляет начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет. На 11 часов утра назначено заседание оперативного штаба, развёрнутого в Нижнеудинском районе Правительством Иркутской области и всеми оперативными службами.

Уровень воды в реках превышает критическую отметку на 187 см и составляет 5,07 метра. Мониторинг сведений каждый час предоставляется в оперштаб и дежурному диспетчеру ФКУ Упрдор «Прибайкалье». По последним данным, с 6.30 утра местного времени вода не поднимается. Отмечен спад уровня на 2-3 см.

В целях безопасности на трассе Р-255 «Сибирь» временно закрыто движение для всех видов транспорта. Причина: реки затопили улично-дорожную сеть г. Нижнеудинска в пониженных формах рельефа. Высота воды в этих местах не позволяет осуществлять проезд легковых транспортных средств.

Автомобили направляются в объезд по маршруту н.п. Тайшет – Лесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй».

На месте устранения последствий паводков задействованы 20 дорожных рабочих и 35 единиц спецтехники: это 25 самосвалов, 2 погрузчика, 2 экскаватора, 1 автогрейдер и 5 автомобилей для перевозки рабочих.

Напомним, что на всей территории Иркутской области действует режим ЧС. Его объявили в связи с опасными метеорологическими явлениями в западной и южной части Приангарья. Паводки вызваны обильными осадками.

Сведения о режиме движения по федеральной трассе обновляются в разделе сайта ФКУ Упрдор "Прибайкалье" "Оперативная информация": https://irkroad.ru/situatsiya-na-dorogakh/operativnaya-informatsiya.html

При возникновении нештатной ситуации звонить оперативному дежурному ФКУ Упрдор «Прибайкалье»: (3952) 29-21-39; 8-914-899-35-35