Офис Россельхозбанка в Нижнеудинске закрыт из-за режима ЧС

Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/11 в г. Нижнеудинск, временно не работает в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Нижнеудинском районе.

Банк приносит свои извинения за предоставленные неудобства.