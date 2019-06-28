Новости

Офис Россельхозбанка в Нижнеудинске закрыт из-за режима ЧС

28 июня 2019

Читайте также:

28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды в реках на севере Иркутской области
28 июня 2019
МЧС просит не отказываться от эвакуации, 28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды
28 июня 2019

Иркутский филиал АО «Россельхозбанк» сообщает, что дополнительный офис №3349/66/11 в г. Нижнеудинск, временно не работает в связи с введением режима чрезвычайной ситуации в Нижнеудинском районе.

Банк приносит свои извинения за предоставленные неудобства.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Иркутская область, паводок 2019":
Все материалы сюжета (10)


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании