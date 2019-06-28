Офис Россельхозбанка в Нижнеудинске закрыт из-за режима ЧС

МЧС просит не отказываться от эвакуации, 28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды
В Иркутской области в 20-ти населенных пунктах 3-х муниципальных районов - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебных участков. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, повреждено 13 автомобильных мостов, включая 2 моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения, эвакуировано более 800 человек. МЧС убедительно просит не отказывать от эвакуации, 28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды.