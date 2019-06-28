28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды в реках на севере Иркутской области

По поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко оперативная группа выехала в Нижнеудинск для координации действий по минимизации и ликвидации последствий стихийного бедствия в Тайшетском, Нижнеудинском и Тулунском районах, вызванного летними паводками. Возглавил группу первый заместитель главы региона – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов. В состав группы также вошли начальник ГУ МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич.

По прибытии опергруппа встречала дополнительные силы спасателей, а также два вертолета из Тофаларии, которые эвакуировали 56 жителей поселка Алыгджер, среди которых 36 детей. Еще один вертолет эвакуировал 21 человека (из них четверо детей) из деревни Привольное.

В здании администрации Нижнеудинского района состоялось заседание оперативного штаба. В режиме видеоконференции был заслушан прогноз метеорологов. По словам синоптиков, повышение уровня воды в реке Уда продолжится 28 июня и достигнет 480-500 см, что более 1,5 метров выше критического.

В Нижнеудинске подтоплено больше тысячи домов, одну частную усадьбу полностью унесло течением. В зону подтопления попали здания трёх детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топит территорию местного аэропорта. В городе отключены две электроподстанции, без света остались около 3,5 тыс. жилых домов. Остановлено два водозабора, не работает канализация. Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи – 2,5 литра на человека.

В районе на автомобильных дорогах разрушено больше 10 мостов, отрезанными от внешнего мира оказалось 18 населенных пунктов.

В ходе заседания Руслан Болотов подчеркнул, что сейчас первоочередная задача – не допустить гибели людей. Но когда вода пойдет на спад, необходимо оперативно устранять последствия чрезвычайной ситуации и определять масштаб нанесенного стихией ущерба.

- Прежде всего, должна быть создана рабочая группа, которая в минимальные сроки подготовит сводные данные по людям полностью или частично утратившим свое имущество, чтобы мы могли оперативно подготовить документы на компенсационные выплаты из областного и федерального бюджетов, - поставил задачу Председатель регионального Правительства.

Этим должны заняться специалисты министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Минстрою и министерству жилищной политики, энергетики и транспорта региона Руслан Болотов дал поручение обследовать подтопленные жилые дома и объекты соцкультбыта для определения объема восстановительных работ. Дорожная служба Иркутской области активно приступит к восстановлению сообщения с отрезанными стихией населенными пунктами. На контроле остаются вопросы обеспечения людей питьевой водой, продуктовыми товарами и медикаментами в полной мере. Выполнение перечисленных поручений должно быть обеспечено во всех территориях зоны ЧС.

Сегодня оперативная группа продолжит работу в Нижнеудинском районе.

По оперативным данным по состоянию на 07.00 28.06.2019 г. в 20-ти населенных пунктах 3-х муниципальных районов (Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский) в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 2392 жилых дома с населением 5955 человек (в т.ч. 1466 детей), 4 социально-значимых объекта.

Подтоплено 16 участков автомобильных дорог (Нижнеудинский - 5, Тайшетский-6, Тулунский - 5), 13 мостов (Нижнеудинский - 11, Тулунский - 2), в том числе 2 моста в городе Нижнеудинске на федеральной автомобильной дороге Р-255 «Сибирь».

Нижнеудинский район подтоплено 7 населенных пунктов, 1605 жилых домов с населением 3974 человека, из них 1119 детей.

Задействовано: всего 265 человек, 46 ед. техники, 21 плавсредство, 6 вертолетов МИ-8 (4 МИ-8 МЧС России, 2 МИ-8 авиакомпания «Ангара»), от МЧС России 169 человек, 18 ед. техники, 19 плавсредств.

28-30 июня в результате сильных дождей продолжается формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды на р. Уда у г. Нижнеудинска до отметок 420-500 см при критической 320 см, у с. Широково до отметок 640-700 см при критической 570 см, у с. Октябрьский до отметок 520-580 см при критической 420 см, на р. Ия у г. Тулуна 950-1050 см при критической 700 см, на р. Оке у с. Ухтуй до отметок 440-500 см при критической 470 см, на р. Бирюса у г. Бирюсинска до отметок 450-530 см при критической 400 см, у с. Шиткино до отметок 650-730 см при критической 570 см, затопление населенных пунктов, расположенных в поймах этих рек, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Напомним, для Главного управления МЧС России по Иркутской области и подчиненных подразделений введен режим функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ».