Новости

Райффайзенбанк получил премию Frank RG за лучший сервис премиального обслуживания

28 июня 2019

Райффайзенбанк стал победителем в номинации «Лучший премиальный сервис» и занял второе место в ежегодном рейтинге банков сегмента премиального обслуживания, составленном аналитической компанией Frank Research Group.  

«Мы признательны взыскательному жюри Frank RG за высокую оценку нашей работы. Комфорт и легкость в обслуживании – главная ценность премиального банкинга для клиента, — говорит Кирилл Матвеев, руководитель отдела по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка. — Мы постоянно работаем над тем, чтобы их повышать. Например, в апреле этого года мы реализовали проект, позволяющий персональным менеджерам отправлять своим клиентам документы онлайн, а клиентам – подписывать эти документы. Теперь клиенты Райффайзенбанка могут получать премиальные банковские сервисы в любой точке мира».

Frank Premium Banking Award — это единственный рейтинг банков сегмента премиального банковского обслуживания в России, основанный на масштабной исследовательской работе и детальном анализе премиальных программ банков-участников. В исследовании приняли участие 13 крупнейших банков.

Райффайзенбанк предлагает два направления премиального обслуживания. Premium Banking представляет собой классический премиальный сервис в лучшем европейском исполнении. Premium Direct — программа премиального банковского обслуживания, включающая в себя все основные премиальные продукты и привилегии с акцентом на дистанционное предоставление услуг.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании