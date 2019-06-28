Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за пополнение своих карт с любых российских банковских карт

Владельцы карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР могут осуществлять перевод с карты любого банка РФ на карту АТБ бесплатно.

С 20 июня Азиатско-Тихоокеанский банк отменил комиссию за переводы средств с любых российских банковских карт на карты АТБ.

Кроме того, нововведение касается и способов перевода: клиенты сторонних банков могут бесплатно пополнить карту АТБ, воспользовавшись сайтом банка, мобильным банком и банкоматами АТБ.

Максимальная сумма одного перевода составляет 120 тысяч рублей, средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут.

- Мы заботимся о доступности сервиса не только для наших клиентов, но и для держателей карт сторонних банков. Им больше не придется переживать за комиссию при переводе, так как все переводы будут бесплатными без каких-либо ограничений и дополнительных условий, - рассказал заместитель председателя правления АТБ Максим Гордюков.

При совершении перевода денежных средств со своей карты на карту АТБ держателю карты иного банка необходимо уточнить наличие комиссии у банка-эмитента.