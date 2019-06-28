БайкалИнвестБанк сообщил о закрытии филиала в городе Москва

Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» сообщает, что «24» июня 2019 года Советом директоров Банка было принято решение закрыть «28» июня 2019 года обособленное подразделение - Филиал Акционерного общества «БайкалИнвестБанк» в городе Москва, расположенный по адресу: Российская Федерация, 109904, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1.
По адресу: Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.4, стр.1 расчетно-кассовое обслуживание клиентов продолжится в формате Головного офиса Акционерного общества «БайкалИнвестБанк».
Акционерное общество «БайкалИнвестБанк» несет все обязательства перед клиентами закрываемого филиала.
Номер корреспондентского счета АО «БайкалИнвестБанк», на который перечисляются остатки средств со счетов закрываемого филиала – 30101810245250000285.
Реквизиты Акционерного общества «БайкалИнвестБанк»:
ИНН 3801002781, КПП 770901001
ОГРН 1023800000124
к/с 30101810245250000285 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525285
Дополнительную информацию по вопросам планируемого закрытия Филиала АО «БайкалИнвестБанк» в городе Москва можно получить по телефону: +7 (499) 968-94-23.