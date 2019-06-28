СберМобайл расширил географию присутствия

Мобильный виртуальный оператор Сбербанка под брендом СберМобайл, входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Ростовской областях, республиках Карелия и Коми.

На сегодняшний день услуги мобильного виртуального оператора СберМобайл доступны в 44 субъектах Российской Федерации.

Абоненты СберМобайл смогут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями: выбрать необходимое количество минут и сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции. Стоимость оптимального пакета услуг, который включает в себя 10 Гб мобильного интернета, 300 минут разговора и 50 СМС, составляет от 280 до 310 рублей в зависимости от региона.

Безлимитный доступ к популярным мессенджерам включён во все тарифные планы СберМобайл (пакет трафика не будет расходоваться).

Пополняя баланс через мобильное приложение СберМобайл, абоненты оператора, являющиеся участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», смогут накапливать повышенные бонусы СПАСИБО (до 30% от пополнения). Скачать приложение можно в AppStore и GooglePlay.

Получить SIM-карту и подключиться к мобильному оператору можно в отделениях Сбербанка на территории области или заказать SIM-карту на сайте sbermobile.ru.

Подробнее:

sbermobile.ru;

spasibosberbank.ru/partners/sbermobile.