Новости

Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования

28 июня 2019

С 27 июня 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 9,7% годовых и распространяется на следующие программы:

В среднем, снижение ипотечных ставок составило 0,25-1,5 процентного пункта. При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на приобретение готового жилья и на цели рефинансирования ставки составляют от 10,4% годовых, на покупку строящегося жилья – от 10,6% годовых. Для сотрудников предприятий и организаций бюджетной сферы, зарплатных клиентов, действующих и бывших заемщиков Банка УРАЛСИБ ставки составят от 10,25%.

Требования к ипотечным заемщикам остались без изменений. Кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет (на дату окончания срока кредита), имеющий постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 3 месяца, а срок существования организации-работодателя - более 12 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании