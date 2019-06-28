Примсоцбанк возглавил июньский ТОП ипотечных программ на вторичном рынке

Примсоцбанк стал лидером рейтинга ипотечных программ на вторичном рынке среди ТОП 51-100 российских банков по объёмам кредитования в июне 2019 года, составленного порталом Выберу.ру.

По программе «Квартира», занявшей 1-е место в рейтинге, сегодня можно получить деньги на приобретение недвижимости по ставке от 9,25% годовых, на сумму от 500 тысяч до 30 миллионов рублей и сроком от 3 до 30 лет. Первоначальный взнос – от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.

«Примсоцбанк традиционно входит в 30-ку лучших ипотечных банков страны. Мы объединили в одном БАНКЕ лучшие предложения, существующие на рынке. Это позволяет удовлетворить потребности различных категорий населения: от студентов до пенсионеров, приобретести любой вид недвижимости, начиная с комнат и долей, заканчивая полноценными квартирами, загородными домами, апартаментами и парковочными местами, — прокомментировал рейтинг Илья Ткачук, начальник Управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Дополнительная скидка в 0,25 п.п при сумме кредита более 3 миллионов рублей для всех регионов России, за исключением Москвы и Московской области – для них минимальная стоимость для снижения ставки составляет 6 миллионов. Ставка действует при подтверждении дохода справкой 2-НДФЛ и использовании опции «назначь свою ставку».

Для клиентов, получающих заработную плату на карту Росбанка, предусмотрена дополнительная скидка – 0,25 п.п., таким образом, минимальная ставка для них составит от 8,75% годовых.

Подробные условия по программе можно узнать во всех офисах Примсоцбанка, на сайте и по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.