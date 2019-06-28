Развитием дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка займется Антон Красненков

Антон Красненков занял должность руководителя направления дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов Райффайзенбанка. В новой роли Антон будет отвечать за создание и развитие нового канала обслуживания корпоративных клиентов — Raiffeisen Business Online Pro (RBO Pro).

В зоне ответственности Антона будет создание стратегии развития дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов и ее успешная реализация.

«Мы рады приветствовать Антона в команде и рассчитываем, что его многогранный опыт деятельности как в финансах, так и в технологиях, в банковском мире и не только, значительно поможет нам в создании новых и развитии существующих продуктов и сервисов на благо наших клиентов», — поделился Анатолий Шведов, начальник управления корпоративных и инвестиционно-банковских продуктов.

Антон имеет более чем 17-летний опыт работы в финансовом секторе, в разработке и выведении на рынок новых продуктов, внедрении инновационных технологий и инструментов, развитии продаж и управлении проектами в России, Европе и странах СНГ. До прихода в Райффайзенбанк Антон возглавлял департамент инноваций и стратегических партнерств Visa в России, а до 2012 года занимал должность начальника отдела продуктов в банке ВТБ24.

«Райффайзенбанк делает ставку на удобство и простоту во взаимодействии с клиентами, и удаленное обслуживание играет в этом важную роль, — сказал Антон Красненков. — Я рад присоединиться к команде корпоративно-инвестиционного бизнеса Райффайзенбанка, чтобы заняться развитием каналов и сервисов удаленного банковского обслуживания».