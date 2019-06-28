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Связь-Банк в Топ-10 кредитов на рефинансирование ипотеки

28 июня 2019

Связь-Банк вошел в ТОП-10 рейтинга Bankchart по условиям предоставления займов для рефинансирования ипотечных кредитов сроком на 5 лет в национальной валюте.

По результатам исследования, средняя реальная ставка 30 крупнейших российских банков по кредитам на рефинансирование составляет 10,70% годовых в то время, как Связь-Банк предлагает кредитную программу под 10,25%* годовых в рублях.

Кредит на рефинансирование ипотеки выдается в Связь-Банке на срок от 3 до 30 лет на сумму от 400 тысяч до 30 млн рублей.

Программа распространяется на кредиты на приобретение жилья в многоквартирных домах, жилого дома или таунхауса с участком, апартаментов, лофтов, земельных участков, гаражей или машиномест, купленных вместе с жильем.

*Ставка действует для держателей банковских карт, эмитированных банком в рамках зарплатных проектов, после регистрации залога в пользу банка. До регистрации обременения в пользу банка процентная ставка повышается на 1%.


/ СИА /
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