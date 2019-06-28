МЧС просит не отказываться от эвакуации, 28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды

В Иркутской области в 20-ти населенных пунктах 3-х муниципальных районов - Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского – в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебных участков. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, повреждено 13 автомобильных мостов, включая 2 моста на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения, эвакуировано более 800 человек. МЧС убедительно просит не отказывать от эвакуации, 28-30 июня ожидается резкое повышение уровня воды.

В Иркутской области действует режим ЧС. Организована работа оперативной группы и межведомственного оперативного штаба. Ооганизовано 17 пунктов временного размещения общей вместимостью более 6,5 тысяч человек. Проведена эвакуация 842 человек, в их числе 181 ребенок.

Для оказания адресной помощи на месте задействованы аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки Главных управлений МЧС России по Иркутской области и Красноярскому краю, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, муниципальные спасатели, силы пожарно-спасательных гарнизонов и администраций.

Валерий Шанц, начальник оперативного штаба Главного управления МЧС России по Иркутской области, убедительно просит жителей не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей. По его словам, силами аварийно-спасательных бригад с привлечением авиации МЧС России за минувшие сутки эвакуировано 99 человек, из них 39 детей, с применением плавсредств обследовано 108 жилых домов, оказана помощь 534 гражданам.

Из города Красноярска в населенный пункт Алыгджер Нижнеудинского района вертолетом Ми-8 доставлены 10 спасателей, 2 плавсредства. В город Нижнеудинск из города Красноярска 2-мя вертолетами Ми-8 доставлены 30 спасателей, 6 плавсредств, из поселка Николы Иркутского района – 10 спасателей с лодками. В населенный пункт убыла колонна аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра - 100 человек, 11 единиц техники, 9 плавсредств и 9 мотопомп. В городе Тулуне находятся 20 спасателей, 3 единицы техники, 4 плавсредства. В город Тайшете работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Красноярскому краю - 40 человек, на вооружении которых 7 единиц техники, 4 плавсредства.

28-30 июня в результате сильных, очень сильных дождей продолжится формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды:

на реке Уде у города Нижнеудинска до отметок 420-500 сантиметров при критических 320 сантиметров;

у села Широково - до отметок 640-700 сантиметров при критических 570 сантиметров;

у села Октябрьский до отметок 520-580 сантиметров при критической 420 сантиметров;

на реке Ие у города Тулуна - 950-1050 сантиметров при критических 700 сантиметров,

на р. Оке у села Ухтуй до отметок 440-500 сантиметров при критических 470 сантиметров;

на реке Бирюсе у города Бирюсинска до отметок 450-530 сантиметров при критических 400 сантиметров;

у села Шиткино до отметок 650-730 сантиметров при критической 570 сантиметров, затопление населенных пунктов, расположенных в поймах этих рек.

На сегодняшний день личным составом прибывших спасательных формирований продолжится оказание адресной помощи населению, в том числе с применением воздушных судов.

Задействовано 485 человек, 101 единиц техники, в том числе 41 плавсредство. Мобилизовано местное население Иркутской области, имеющее лодки и катера.