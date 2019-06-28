Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Новые горизонты на Пушкина» в Иркутске

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Новые горизонты на Пушкина» финансово-строительной компании «Атлант». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам жилых домов по ул. Пушкина в Свердловском районе Иркутска льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.

Финансово-строительная компания «Атлант» строит демократичное городское жилье для жизни, уделяя особое внимание расположению многоквартирного дома и качеству строительства.

В 2016 году между администрацией Иркутска и ФСК «Атлант» был заключен договор о развитии застроенной территории в границах улиц Пушкина, Румянцева, Касьянова, в рамках которого сейчас осуществляется строительство жилого комплекса «Новые горизонты на Пушкина». Каждый этап освоения территории контролируется администрацией города – начиная от расселения ветхих домов и заканчивая вводом в эксплуатацию построенных объектов.

ЖК «Новые горизонты на Пушкина» - это 5 блок-секций переменной этажности (от 9 до 17 этажей), имеющих стильные кирпичные фасады. Из окон квартир открывается вид на Ангару и Правый берег. Комплекс имеет удобное расположение: в шаговой доступности от него – три остановки общественного транспорта, курорт «Ангара», роща «Звездочка», детские сады и лицей №36. Внутри огороженной территории с видеонаблюдением будет создан двор-парк без машин. Рядом предусмотрены парковочные места, гаражные боксы и кладовые.

В настоящее время в банке «Открытие» действует льготная промоставка на приобретение квартир в ЖК «Новые горизонты на Пушкина».

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.