Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «МАРТ» в Иркутске

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Март» строительной компании «Профитстрой». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам жилых домов комплекса льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.
ООО «Профитстрой» имеет большой опыт строительства объектов жилой недвижимости как в Иркутске, так и в Иркутской области.
Новый жилой комплекс «МАРТ» – это доступное городское жилье в динамично развивающемся районе Иркутска – предместье ул. Марата, где реализуется проект квартальной застройки и появляются новые объекты инфраструктуры. ЖК «МАРТ» - это две 18-ти этажные блок-секции на 378 квартир. В комплексе предусмотрен уютный двор с детскими площадками, спортивными тренажерами и беседками для взрослых.. На огороженной территории комплекса также предусмотрена большая парковка. Подъезды домов имеют дизайнерскую отделку, в архитектурном решении квартир используются планировки-трансформеры. Дома будут подключены к системе «Умный дом».
В настоящее время в банке «Открытие» действует льготная промоставка на приобретение квартир в ЖК «МАРТ».