Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «МАРТ» в Иркутске

Банк «Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Март» строительной компании «Профитстрой». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам жилых домов комплекса льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.

ООО «Профитстрой» имеет большой опыт строительства объектов жилой недвижимости как в Иркутске, так и в Иркутской области.

Новый жилой комплекс «МАРТ» – это доступное городское жилье в динамично развивающемся районе Иркутска – предместье ул. Марата, где реализуется проект квартальной застройки и появляются новые объекты инфраструктуры. ЖК «МАРТ» - это две 18-ти этажные блок-секции на 378 квартир. В комплексе предусмотрен уютный двор с детскими площадками, спортивными тренажерами и беседками для взрослых.. На огороженной территории комплекса также предусмотрена большая парковка. Подъезды домов имеют дизайнерскую отделку, в архитектурном решении квартир используются планировки-трансформеры. Дома будут подключены к системе «Умный дом».

В настоящее время в банке «Открытие» действует льготная промоставка на приобретение квартир в ЖК «МАРТ».

Банк «Открытие» — надежный, системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («А+(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.