Два жителя Иркутской области погибли из-за паводка

Семья из двух человек погибла во время паводка в деревне Евдокимовка Тулунского района. Как доложил на заседании КЧС, которое состоялось сегодня в Нижнеудинске, заместитель мэра по социальным вопросам Тулунского района Владимир Карпенко, около семи часов вечера 27 июня до наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Уже около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай, - сказал Владимир Карпенко.

Первый заместитель Губернатора региона – председатель КЧС Руслан Болотов подчеркнул, что сейчас важнейшая задача – проинформировать население о правилах эвакуации.

- Мы должны работать в режиме оперативного обмена информацией. Нужно привлечь все возможные каналы связи с населением: от смс-оповещения до применения громкоговорителей. Система патрулирования, которую ведут в Нижнеудинске с привлечением спасателей, пожарных и полиции, показала эффективность. Важно пытаться доводить до людей информацию в течение какого времени к ним прибудут спасатели. К сожалению, это сделать быстро в некоторых ситуациях очень сложно. По любому факту будем разбираться детально, - сказал председатель КЧС.

Руслан Болотов подчеркнул, что все действия населения по попыткам эвакуации должны быть согласованы со спасателями.

- Выход или попытка выхода на водную поверхность с применением плавсредств без связи со спасателями должна быть запрещена. Должна быть отлажена работа по обмену информацией между людьми, которые попали в сложную ситуацию, но действовать в данной ситуации самостоятельно люди не должны. Главы территорий должны работать в режиме оперативного обмена информацией для того, чтобы не допустить подобных несчастных случаев. Ситуация далека от того, чтобы стабилизироваться. Прошу всех глав муниципалитетов провести эту работу незамедлительно. Подчеркиваю, никакой самодеятельности. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, если понимаете, что нужна дополнительная помощь, обращайтесь, - сказал Руслан Болотов.

Он поручил главам муниципалитетов, в которых сейчас существует угроза паводка, продолжить подомовые обходы населения.

- Сил и средств на сегодняшний день на территории достаточно. У регионального МСЧ под оперативные нужды находятся в резерве спасатели и вертолет, еще один вертолет находится в резерве Правительства региона, он при необходимости будет использован для эвакуации людей. Остальная техника и спасатели работают в территориях в круглосуточном режиме, - сказал первый заместитель Губернатора.