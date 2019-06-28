ЕГЭ 2019: количество стобальников в Иркутской области сократилось на 40%

В Приангарье подведены итоги основного периода государственной итоговой аттестации (ГИА). Об этом сообщили в министерстве образования региона. Количество стобальников в Иркутской области сократилось на 40%: на 100 баллов ЕГЭ сдал 51 выпускник региона, в то время как в 2018 году их было 84.

В этом году в региональной информационной системе зарегистрировано 15 457 участников экзаменов, из них 13 868 - выпускники 2019 года. За восемь дней основного периода прошли экзамены по 15 предметам. За нарушение порядка было удалено восемь человек. Они проносили в аудиторию справочные материалы, мобильные телефоны, смарт-часы и калькуляторы. Отменены результаты экзаменов троих школьников, которые опубликовали контрольно-измерительные материалы в интернете.

По предварительным данным, на 100 баллов ЕГЭ сдал 51 выпускник региона (в 2018 году - 84), 3900 человек набрали 80 баллов и выше. В три раза по сравнению с прошлым годом сократилось количество стобальников по русскому языку: с 72 до 27. Но зато в три раза увеличилось число выпускников, получивших 100 баллов по профильной математике: с двух до шести человек. Выросло количество стобальников по литературе (с двух до четырех), истории (с одного до трех) и химии (с одного до четырех).

Уменьшилось число участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, по химии на 2%, математике профильной на 3,5%, истории на 5,2%, информатике на 5,6%. Увеличилось число участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, по физике на 8%, по обществознанию на 4,2%, по биологии на 6,2 %.

- Самым востребованным предметом по выбору остается обществознание. Его выбрали 7937 выпускников. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Обществознание, несмотря на кажущуюся лёгкость, имеет свои сложности. К тому же, повысился средний бал по этому предмету, что привело к снижению выбора данной дисциплины, - пояснила министр образования Валентина Перегудова.

Следующий этап - подача документов в вузы страны. Самым популярным высшим учебным заведением Иркутской области среди абитуриентов по-прежнему остается Иркутский государственный университет. Среди наиболее востребованных направлений подготовки уже несколько лет лидируют «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки».