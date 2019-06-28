Сбор помощи пострадавшим от паводков в Иркутской области объявил Российский Красный Крест

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста объявило сбор помощи пострадавшим от паводков. Напомним, что в результате паводка в двух районах Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов. В зоне ЧС оказались Нижнеудинск, поселки Шумский и Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.

По данным на 27 июня в Нижнеудинске подтоплено 110 домов, в которых проживает 275 человек, в том числе 82 ребенка. Уровень воды в реке Уда составлял 391 сантиметр при критическом в 320 сантиметров. В поселке Шумский подтоплено 76 приусадебных участков. При дальнейшем повышении воды в зоне подтопления могут оказаться еще 50 домов. В поселке Алыгджер подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человека, в том числе 11 детей. Сохраняется угроза подтопления еще 191 дома.

В поселках Сереброво и Соляная Тайшетского района подтоплено 344 дома. В готовности находятся пункты временного размещения на 500 человек. В селе Талая подтоплен 51 приусадебный участок, в зоне подтопления находится 153 человека, среди них 30 детей. Высота воды в Бирюсе составляет 404 сантиметра при критическом уровне 400 сантиметров.

Из берегов вышла река Ия. Утром 27 июня уровень воды составил 708 сантиметров при критических 700 сантиметрах. Подтопление угрожает 887 домам в Тулуне. В зоне ЧС могут оказаться 1771 человек, включая 351 ребенка. В городе готовы четыре пункта временного размещения на 4900 мест, а также 22 автобуса для проведения эвакуации.

Реквизиты Иркутского областного отделения Российского Красного Креста:

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Юридический адрес: 664005, Иркутская обл., Иркутск г, 2-я Железнодорожная ул., дом № 9

Телефон: 8(3952)38-19-01, 43-67-57.

Председатель: Сергей Альбертович Давидян

Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от паводка»

Гуманитарную помощь можно оказать в виде:

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье);

Полотенца;

Чулочно-носочные изделия;

Одежда: легкая, теплая;

Обувь;

Белье нательное

Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства;

Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни;

Спальные мешки;

Посуда хозяйственная;

Столовые приборы и кухонные принадлежности;

Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло и др.

Прием гуманитарной помощи в Иркутске ведется с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, по адресу: улица 2-я Железнодорожная, дом 9. Остановка общественного транспорта «Курорт «Ангара".

Со всеми вопросами и предложениями по сбору средств можно обращаться в офис Красного Креста в Иркутске по адресу: улица 2-я Железнодорожная, д. 9 или по телефонам: 8(3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61 Сергей Альбертович.