Сбор помощи пострадавшим от паводков в Иркутской области объявил Российский Красный Крест

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Иркутское областное отделение Российского Красного Креста объявило сбор помощи пострадавшим от паводков. Напомним, что в результате паводка в двух районах Иркутской области подтоплены шесть населенных пунктов. В зоне ЧС оказались Нижнеудинск, поселки Шумский и Алыгджер Нижнеудинского района, поселки Сереброво, Соляная, село Талая Тайшетского района.
По данным на 27 июня в Нижнеудинске подтоплено 110 домов, в которых проживает 275 человек, в том числе 82 ребенка. Уровень воды в реке Уда составлял 391 сантиметр при критическом в 320 сантиметров. В поселке Шумский подтоплено 76 приусадебных участков. При дальнейшем повышении воды в зоне подтопления могут оказаться еще 50 домов. В поселке Алыгджер подтоплено 30 домов, в которых проживает 72 человека, в том числе 11 детей. Сохраняется угроза подтопления еще 191 дома.
В поселках Сереброво и Соляная Тайшетского района подтоплено 344 дома. В готовности находятся пункты временного размещения на 500 человек. В селе Талая подтоплен 51 приусадебный участок, в зоне подтопления находится 153 человека, среди них 30 детей. Высота воды в Бирюсе составляет 404 сантиметра при критическом уровне 400 сантиметров.
Из берегов вышла река Ия. Утром 27 июня уровень воды составил 708 сантиметров при критических 700 сантиметрах. Подтопление угрожает 887 домам в Тулуне. В зоне ЧС могут оказаться 1771 человек, включая 351 ребенка. В городе готовы четыре пункта временного размещения на 4900 мест, а также 22 автобуса для проведения эвакуации.
Реквизиты Иркутского областного отделения Российского Красного Креста:
ИОО ООО "Российский Красный Крест"
ИНН: 3808016470
КПП: 381201001
Расчетный счет: 40703810318350100728
Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК: 042520607
Корр. счет: 30101810900000000607
Юридический адрес: 664005, Иркутская обл., Иркутск г, 2-я Железнодорожная ул., дом № 9
Телефон: 8(3952)38-19-01, 43-67-57.
Председатель: Сергей Альбертович Давидян
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от паводка»
Гуманитарную помощь можно оказать в виде:
- Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье);
- Полотенца;
- Чулочно-носочные изделия;
- Одежда: легкая, теплая;
- Обувь;
- Белье нательное
- Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства;
- Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни;
- Спальные мешки;
- Посуда хозяйственная;
- Столовые приборы и кухонные принадлежности;
- Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло и др.
Прием гуманитарной помощи в Иркутске ведется с 10.00 до 18.00 в рабочие дни, по адресу: улица 2-я Железнодорожная, дом 9. Остановка общественного транспорта «Курорт «Ангара".
Со всеми вопросами и предложениями по сбору средств можно обращаться в офис Красного Креста в Иркутске по адресу: улица 2-я Железнодорожная, д. 9 или по телефонам: 8(3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61 Сергей Альбертович.