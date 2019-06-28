Первый философский сквер планируют создать в Иркутске. Иркутян приглашают принять участие в кокурсе

Новый арт-объект появится в Иркутске в ближайшее время. Территориально он будет размещен в центральной части города. По замыслу координаторов проекта станет оригинальным местом отдыха для горожан, с возможностью познакомиться с цитатами великих философов, поразмышлять о жизни и вдохновиться на новые идеи и открытия.

Разработка концепции философского сквера принадлежит группе организаций: ООО «Сибирская лаборатория урбанистки», АНО «Иркутские кварталы», Клуб Социальных Технологий и Клуб Молодых Архитекторов.

Целью проекта является идея создания философского сквера, направленная на расширение границ творческих возможностей жителей нашего города. Организаторы предлагают иркутянам, кому близка идея такого сквера, людям творческих профессий предложить свой проект-визуализацию. Автор лучшего проекта будет указан, как один из создателей беседки (в составе авторского коллектива). По мнению организаторов, это отличная возможность поработать с активной, творческой командой, расширить и закрепить социальные связи, громко заявить о себе на рынке труда, получить опыт работы над крупным проектом и реализовать его.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 июля 2019 года отправить заполненную анкету-заявку и проект на электронную почту filosovskiy.skverik@mail.ru

Положения и Приложения к конкурса размещены по ссылке https://irkkvartal.ru/

Конкурс проводится при поддержке АНО «Иркутские кварталы», ООО «Сибирская лаборатория урбанистки», Клуба социальных технологий и Клуба Молодых Архитекторов.