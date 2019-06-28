Новости

Любимый транспорт иркутского хипстера – гироскутер

28 июня 2019

Лето – идеальное время для поездок на работу и прогулок на модных и компактных гироскутерах, электросамокатах, электровелосипедах, моноколесах, сегвеях и электроскейтах. Очевидный плюс таких видов транспорта – для их использования не понадобятся водительские права. Эксперты Авито определили любимое средство передвижения хипстера в Иркутске – как и в целом по всей стране, им оказался гироскутер, хотя в некоторых городах первенство досталось электросамокату и электровелосипеду.

Иркутск стал одним из 16 городов, где жители больше всего любят кататься на гироскутерах (доля спроса1 72,5%); следом расположились электросамокат и электровелосипед. Моноколесо, сегвей и электроскейт требуют определенной сноровки, поэтому их выбирают немногие – сейчас на них суммарно приходится около 3% спроса.

В целом по стране самые популярные виды транспорта: гироскутер, электросамокат и электровелосипед – стоят в среднем 9 270 рублей, 25 130 рублей и 41 900 рублей соответственно.

Доли спроса на транспорт для хипстеров, 2019 год

Город

Гироскутер

Электросамокат

Электровелосипед

Остальные

Барнаул

79,5%

15,8%

3,5%

1,2%

Волгоград

86,6%

11,6%

1,2%

0,7%

Воронеж

70,9%

15,6%

12,3%

1,2%

Екатеринбург

22,2%

63,1%

14,3%

0,5%

Ижевск

19,4%

9,3%

69,9%

1,5%

Иркутск

72,5%

17,4%

7,2%

2,8%

Казань

25,8%

55,4%

17,1%

1,8%

Краснодар

28,8%

47,8%

22,2%

1,2%

Красноярск

76,0%

9,1%

13,7%

1,1%

Москва

24,1%

50,3%

22,1%

3,5%

Нижний Новгород

76,3%

12,1%

10,7%

1,0%

Новосибирск

57,2%

22,6%

18,6%

1,6%

Омск

88,8%

4,1%

6,2%

0,8%

Пермь

30,8%

45,1%

21,0%

3,1%

Ростов-на-Дону

40,2%

30,3%

26,7%

2,9%

Самара

60,6%

27,2%

10,5%

1,6%

Санкт-Петербург

31,9%

44,7%

20,8%

2,6%

Саратов

94,0%

1,4%

3,8%

0,7%

Тольятти

74,8%

11,8%

13,1%

0,3%

Тюмень

58,8%

27,8%

12,4%

1,0%

Ульяновск

69,1%

12,2%

17,9%

0,9%

Уфа

70,0%

19,4%

8,2%

2,4%

Челябинск

48,1%

34,5%

17,1%

0,3%

Вся Россия

43,5%

35,1%

18,7%

2,7%
 

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании