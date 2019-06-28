Любимый транспорт иркутского хипстера – гироскутер

Лето – идеальное время для поездок на работу и прогулок на модных и компактных гироскутерах, электросамокатах, электровелосипедах, моноколесах, сегвеях и электроскейтах. Очевидный плюс таких видов транспорта – для их использования не понадобятся водительские права. Эксперты Авито определили любимое средство передвижения хипстера в Иркутске – как и в целом по всей стране, им оказался гироскутер, хотя в некоторых городах первенство досталось электросамокату и электровелосипеду.
Иркутск стал одним из 16 городов, где жители больше всего любят кататься на гироскутерах (доля спроса1 72,5%); следом расположились электросамокат и электровелосипед. Моноколесо, сегвей и электроскейт требуют определенной сноровки, поэтому их выбирают немногие – сейчас на них суммарно приходится около 3% спроса.
В целом по стране самые популярные виды транспорта: гироскутер, электросамокат и электровелосипед – стоят в среднем 9 270 рублей, 25 130 рублей и 41 900 рублей соответственно.
Доли спроса на транспорт для хипстеров, 2019 год
|
Город
|
Гироскутер
|
Электросамокат
|
Электровелосипед
|
Остальные
|
Барнаул
|
79,5%
|
15,8%
|
3,5%
|
1,2%
|
Волгоград
|
86,6%
|
11,6%
|
1,2%
|
0,7%
|
Воронеж
|
70,9%
|
15,6%
|
12,3%
|
1,2%
|
Екатеринбург
|
22,2%
|
63,1%
|
14,3%
|
0,5%
|
Ижевск
|
19,4%
|
9,3%
|
69,9%
|
1,5%
|
Иркутск
|
72,5%
|
17,4%
|
7,2%
|
2,8%
|
Казань
|
25,8%
|
55,4%
|
17,1%
|
1,8%
|
Краснодар
|
28,8%
|
47,8%
|
22,2%
|
1,2%
|
Красноярск
|
76,0%
|
9,1%
|
13,7%
|
1,1%
|
Москва
|
24,1%
|
50,3%
|
22,1%
|
3,5%
|
Нижний Новгород
|
76,3%
|
12,1%
|
10,7%
|
1,0%
|
Новосибирск
|
57,2%
|
22,6%
|
18,6%
|
1,6%
|
Омск
|
88,8%
|
4,1%
|
6,2%
|
0,8%
|
Пермь
|
30,8%
|
45,1%
|
21,0%
|
3,1%
|
Ростов-на-Дону
|
40,2%
|
30,3%
|
26,7%
|
2,9%
|
Самара
|
60,6%
|
27,2%
|
10,5%
|
1,6%
|
Санкт-Петербург
|
31,9%
|
44,7%
|
20,8%
|
2,6%
|
Саратов
|
94,0%
|
1,4%
|
3,8%
|
0,7%
|
Тольятти
|
74,8%
|
11,8%
|
13,1%
|
0,3%
|
Тюмень
|
58,8%
|
27,8%
|
12,4%
|
1,0%
|
Ульяновск
|
69,1%
|
12,2%
|
17,9%
|
0,9%
|
Уфа
|
70,0%
|
19,4%
|
8,2%
|
2,4%
|
Челябинск
|
48,1%
|
34,5%
|
17,1%
|
0,3%
|
Вся Россия
|
43,5%
|
35,1%
|
18,7%
|
2,7%