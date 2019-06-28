Любимый транспорт иркутского хипстера – гироскутер

Лето – идеальное время для поездок на работу и прогулок на модных и компактных гироскутерах, электросамокатах, электровелосипедах, моноколесах, сегвеях и электроскейтах. Очевидный плюс таких видов транспорта – для их использования не понадобятся водительские права. Эксперты Авито определили любимое средство передвижения хипстера в Иркутске – как и в целом по всей стране, им оказался гироскутер, хотя в некоторых городах первенство досталось электросамокату и электровелосипеду.

Иркутск стал одним из 16 городов, где жители больше всего любят кататься на гироскутерах (доля спроса1 72,5%); следом расположились электросамокат и электровелосипед. Моноколесо, сегвей и электроскейт требуют определенной сноровки, поэтому их выбирают немногие – сейчас на них суммарно приходится около 3% спроса.

В целом по стране самые популярные виды транспорта: гироскутер, электросамокат и электровелосипед – стоят в среднем 9 270 рублей, 25 130 рублей и 41 900 рублей соответственно.

Доли спроса на транспорт для хипстеров, 2019 год