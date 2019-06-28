С 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства повышается до 10 тысяч рублей

С 1 июля 2019 года повышается ежемесячная выплата по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы. Ее размер увеличивается почти в два раза, с 5,5 до 10 тыс. рублей. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям. Другим ухаживающим выплата предоставляется в прежнем размере, который сегодня составляет 1,2 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ПФР.

В новом размере выплата будет предоставляться не только тем, кто с июля обратится за ее оформлением, но и всем нынешним ее получателям, численность которых составляет 394,8 тыс. человек. Повышение выплаты пройдет для них беззаявительно.

В настоящее время 5,5 тыс. рублей выплачиваются в связи с уходом за 430,3 тыс. детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. В 2019 году расходы Пенсионного фонда России на предоставление выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд рублей и в общей сложности составят 49 млрд.

Напомним, ежемесячную выплату по уходу получают проживающие в России неработающие трудоспособные граждане, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы. Выплата устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида с детства. Для жителей Крайнего Севера и приравненных районов выплата дополнительно повышается на районный коэффициент.