Рост выдачи потребительских кредитов практически прекратился

В Иркутской области январе-мае 2019 года выдано 160 254 потребительских кредита, что выше аналогичного периода 2018 года на 2,7%. В целом по России количество выданных потребительских кредитов практически не изменилось (+0,1%) и за 5 месяцев с начала года составило 7,41 млн, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В январе-мае 2019 года самое большое количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (343,3 тыс. ед.), Московской области (317,2 тыс. ед.), Краснодарском крае (280,6 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (266,7 тыс. ед.).

«Количество выданных потребительских кредитов в 2019 году не растет, а в мае даже сократилось, - говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – По нашему мнению, снижение темпов роста количества выдаваемых кредитов обусловлено более аккуратным отношением банков к потребительскому кредитованию на фоне действий регулятора по «охлаждению» рынка розничного кредитования. Поэтому банки стараются кредитовать граждан более избирательно, все больше предпочитая граждан экономически активного возраста с хорошей кредитной историей».