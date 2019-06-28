ИАЦ «Альпари»: Рубль невозмутим - G-20 его не интересует

На саммите G-20 в Осаке Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на нацвалюты при взаимных расчетах. Проводить эти расчеты будут банк «ВТБ» и «Торговый банк Китая». Интересно то, что для работы не должен применяться сам SWIFT, стороны «подгонят» друг под друга свои аналоги системы банковских сообщений и переводов. По сути, это должен быть какой-то совершенно автономный процесс, и смысл как раз в этом.

Систему должны в общих чертах выстроить к 2020 году, первыми будут ее пробовать ключевые производители с участием государственного капитала, причем без разделения на направления.

Именно в плане Китая к этому все, в общем-то, и шло. Сначала на расчеты в национальных валютах переходил бизнес, перекладывая на себя все риски. Опыт показал, что все нормально, и компании с госучастием тоже решили перейти на «светлую сторону». Все это шаги в сторону ухода от долларов и мировой диктатуры Белого дома США, но для валютного рынка пока такие новости в большей степени нейтральны.

Пока саммит G-20 в Осаке не то чтобы очень радует новостями. Встреча Путина и Трампа, так ожидавшаяся, оказалась каким-то забегом «по верхам», коснулась общих тем без конкретики. Новостей по отношениям между США и Китаем все еще нет. Все как-то слишком тихо.

Доллар США к середине торгового дня балансирует почти без движения около 63,05 руб., краткосрочный коридор здесь составляет 62,90-63,25 руб. Евро/рубль стабилен в рамках 71,50-72,00.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»