Новости

Автодорога Р-255 в городе Тулуне Иркутской области закрыта

28 июня 2019

В Тулунском районе Иркутской области закрыто движение для всех видов автотранспорта с 18:00 (ирк.врем.) 28.06.19 на участке км 1477+000 – км 1497+000 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Читайте также:

100 спасателей из Новосибирска направлены в Иркутскую область
28 июня 2019
МЧС: В Тулуне проводится эвакуация населения
28 июня 2019

Причина – угроза выхода воды на проезжую часть реки Ия в г. Тулуне. Уровень воды в настоящее время составляет 907 см, при критической отметке 700 см. По прогнозу Гидрометцентра ожидается повышение уровня до 1050 см.

На потенциально опасном участке 1490-1494 км в готовности находится группировка сил и средств в составе 4 самосвалов, 1 погрузчика, 1 экскаватора, 2 автомобилей для перевозки дорожных рабочих, 10 дорожных рабочих.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Иркутская область, паводок 2019":
Все материалы сюжета (15)


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании