Автодорога Р-255 в городе Тулуне Иркутской области закрыта

В Тулунском районе Иркутской области закрыто движение для всех видов автотранспорта с 18:00 (ирк.врем.) 28.06.19 на участке км 1477+000 – км 1497+000 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Причина – угроза выхода воды на проезжую часть реки Ия в г. Тулуне. Уровень воды в настоящее время составляет 907 см, при критической отметке 700 см. По прогнозу Гидрометцентра ожидается повышение уровня до 1050 см.

На потенциально опасном участке 1490-1494 км в готовности находится группировка сил и средств в составе 4 самосвалов, 1 погрузчика, 1 экскаватора, 2 автомобилей для перевозки дорожных рабочих, 10 дорожных рабочих.