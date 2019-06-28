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100 спасателей из Новосибирска направлены в Иркутскую область

28 июня 2019

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100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области направлены в Иркутскую область, где в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках наблюдается сложная паводковая обстановка. Спасатели полностью укомплектованы средствами борьбы с паводковыми водами - это 11 единиц специальной техники, 9 плавательных средств, мотопомпы, оборудование и инструменты для проведения восстановительных работ.

Прежде всего, специалисты спасцентра направлены в Нижнеудинск для содействия органам местного самоуправления в организации защитных противопаводковых мероприятий, восстановления объектов жизнеобеспечения и социального назначения, оказывать адресную помощь гражданам и семьям, нуждающимся в особом внимании властей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 28-30 июня в результате сильных дождей продолжится формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды. В случае ухудшения обстановки Сибирский спасательный центр МЧС России готов дополнительно направить резервную группировку спасателей в составе 100 человек, 15 единиц техники и 7 плавсредств.


/ СИА /
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