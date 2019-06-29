Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в Тулуне, где из берегов вышла река Ия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в Тулуне, где из берегов вышла река Ия. Также туда прибудут глава МЧС России Евгений Зиничев и полномочий представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. В планах руководителей – облёт территорий, пострадавших от дождевых паводков, проведение выездной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где на селекторной связи будут все пострадавшие территории.

Первоначально планировалось, что базироваться передвижной пункт управления будет в Нижнеудинске. Но накануне паводковая ситуация резко ухудшилась в Тулунском районе. К вечеру 28 июня уровень воды в реке Ия возле райцентра достиг 1037 см при критическом 700 см. Подтопленные и оказались 878 частных домов, в которых проживает 1171 человек. В зону подтопления попало четыре социально значимых объекта в Тулунском районе и два – в Тулуне. Также в этой территории подтоплено шесть участников автомобильных дорог и два моста.

Всего стихия нанесла урон 31 населенному пункту в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах. Готовятся к наводнению и в Зиминском районе. В области действует режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, на реке Ия возле Тулуна уровень воды может подняться до отметки 1050 – 1150 см, на Уже у населенного пункта Широково – до 790 – 830 см, у Октябрьского – до 550 – 600 см. На реке Белая на участке Инга – Мишелевка ожидается повышение уровня воды на полтора-два метра.