Неблагоприятный гидрологический прогноз оправдался: в Тулуне подтоплено более 800 домов

По состоянию на 20 часов местного времени 28 июня в городе Тулуне Иркутской области уровень воды на реке Ия в районе гидрологического поста составил 1037 см, при критическом 700 см, вода продолжает подниматься. На данный момент подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек. В аварийно-спасательных работах задействовано 50 человек и 17 единиц техники.

Силами Тулунского пожарно-спасательного гарнизона, усиленного спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, производится эвакуация населения в пункты временного размещения. В данное время в пунктах находятся 76 человек, в том числе эвакуированы воспитанники детского дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.