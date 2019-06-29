Прогноз на июль от ИАЦ «Альпари»: Июню спасибо, июлю приготовиться

Индекс МосБиржи в уходящем полугодии неустанно обновлял исторические рекорды, пользуясь конъюнктурой. В последние пару месяцев российский рынок акций снова ощутил влияние волны carry trade, что выражалось в притоке новых денег в активы и увеличении волатильности. За полгода рублевый индикатор вырос на 17%, что само по себе весьма впечатляет. Но что дальше?

Время рекордов еще не закончено, по крайней мере, пока внутри идет дивидендный период. Одновременно с понижением мировых процентных ставок будет меняться рыночная конъюнктура, инвесторы станут более острожными, а рост как минимум перейдет в консолидацию в относительно широком диапазоне. Но это будет позже, не сейчас. Для индекса МосБиржи ожидаемый торговый коридор в июле составит 2650-3000 пунктов, для индекса РТС — 1322-1410 пунктов.

За шесть месяцев, с января по июнь 2019 года включительно, рубль укрепился к доллару на 10%. Это очень много при том, что сырьевая конъюнктура оставляет желать лучшего. Основная поддержка «россиянину» пришла с двух сторон: в меньшей степени со стороны спокойного геополитического фона (потрясений нет, и хорошо), в большей со стороны спроса мировых инвесторов на российские ОФЗ. Покупая отечественный госдолг, нерезиденты были вынуждены продавать валюту и покупать рубли, отсюда и столь выраженная поддержка. Минфин в этом полугодии был просто «красавчиком» — к началу мая план по привлечению средств через аукционы ОФЗ был перевыполнен, а ведомство продолжало продавать.

Однако во втором полугодии такой успех может как минимум не сохраниться. Интерес к риску в мире плавно понижается, на первый план выходят глобальные проблемы со снижением темпов экономического роста, это сокращает интерес инвесторов к риску, а это, в свою очередь, негативно отразится на поведении и устойчивости рубля. Кроме того, конкретно России нужно что-то предпринять для активизации прироста ВВП. В прошлые годы это легко достигалось девальвацией нацвалюты, так почему этому году чем-то отличаться от предыдущих.

В июле доллар еще может ослабнуть, но ниже 61 руб. его не видно. Прогнозный диапазон на начало июля составляет 62-65 руб./USD, основные движения будут заключены, видимо, в коридоре 63-65. Евро/рубль может консолидироваться в пределах 70-74 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»