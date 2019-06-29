Новости

8 человек спасены в Тулуне с помощью вертолёта Ми-8. Спасательные работы продолжаются

29 июня 2019

Читайте также:

В Иркутской области в результате паводка подтоплены 3,7 тыс. жилых домов, в которых проживает более 9 тыс.человек
29 июня 2019
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в Тулуне, где из берегов вышла река Ия
29 июня 2019

В течение прошлой ночи в городе Тулуне, где накануне в результате прорыва дамбы произошёл резкий подъем уровня воды, не прекращались спасательные работы. За это время из затопленных домов были эвакуированы более 500 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в основном, эвакуация ведётся с помощью аэролодок спасателей. Также активно подключились и местные жители, имеющие лодки. С крыш домов, куда невозможно было добраться водным транспортом, с помощью вертолёта Ми-8 МЧС России были спасены 8 человек, в том числе люди, отказавшиеся заблаговременно покинуть свои дома.

Всего в городе Тулуне 9 263 жилых дома, в которых проживает 41 671 человек. На утро 29 июня подтоплено 887 жилых домов, в которых проживает 1771 человек, из них 251 ребёнок.  В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

В районном центре развернуто 2 пункта временного размещения: в СОШ No1, куда эвакуированы 35 человек, и в ДЮСШ города Тулуна, где в настоящее время находятся 90 человек.  


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Иркутская область, паводок 2019":
Все материалы сюжета (19)


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
«Группы риска. Что можно и что нельзя?». 23 июня в Иркутске состоится дискуссия в рамках биеннале врачей-косметологов «Сияние Байкала»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании