Топливный заправщик доставил топливо в Нижнеудинск

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Он доставил 17 м3 топлива, что соответствует почти 13,5 тоннам.Керосин доставлен для обеспечения деятельности вертолетной группировки.
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Новости
Топливный заправщик доставил топливо в Нижнеудинск30 июня 2019
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В Нижнеудинск из Братска прибыл топливный заправщик.
Он доставил 17 м3 топлива, что соответствует почти 13,5 тоннам.Керосин доставлен для обеспечения деятельности вертолетной группировки.
/ СИА /
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