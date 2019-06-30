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Топливный заправщик доставил топливо в Нижнеудинск

30 июня 2019

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В Нижнеудинск из Братска прибыл топливный заправщик.
 
Он доставил 17 м3 топлива, что соответствует почти 13,5 тоннам.Керосин доставлен для обеспечения деятельности вертолетной группировки.

/ СИА /
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