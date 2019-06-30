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Уровень воды в реках Иркут и Ушаковка находятся в пределах нормы. Угрозы подтопления нет

30 июня 2019

В Иркутске отсутствует угроза подтопления прибрежных зон. Об этом сообщил начальник службы по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности МКУ «Безопасный город» Александр Тройнин. 

Он отметил, что по данным иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реках Иркут и Ушаковка находятся в пределах нормы.

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– Гидрологическая обстановка в норме. Специалисты ведут мониторинг и оперативно передают информацию в Единую диспетчерскую службу. На сегодня уровень воды в реке Ушаковке – 109 см при критическом значении 250 см, – подчеркнул Александр Тройнин.

Согласно данным специалистов, в Иркуте уровень воды понизился на 16 см и сейчас составляет 153 см при критическом значении 320 см.

Также спасатели аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» контролируют уровень реки Ангары. По информации начальника отдела водных ресурсов Енисейского БВУ по Иркутской области Михаила Людвига, 29 июня установлен сбросной расход Иркутской ГЭС для плановой работы иркутского водохранилища, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

 


/ СИА /
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