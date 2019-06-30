Тулун, 30 июня, вечер: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса

По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остаётся в городе Тулуне: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов:

«Первоочередная задача всех уровней власти в настоящее время – это организация жизнеобеспечения населения. В городе Тулуне открыто два консультационных пункта по обеим сторонам реки, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций за утраченное имущество. Работают сотрудники МЧС России, полиции, социальные службы муниципального образования, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Производится сверка адресных списков и учёт пострадавших, которым уже накануне были начаты выплаты денежных компенсаций на первоочередные нужды».

Затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: остающимся в домах людям, отказавшимся от эвакуации, организован подвоз воды и продуктов. Для решения проблем с питьевой водой задействованы дополнительные водовозки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.