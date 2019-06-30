Новости

Тулун, 30 июня, вечер: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса

30 июня 2019

По состоянию на вечер 30 июня наиболее сложная паводковая обстановка в Иркутской области остаётся в городе Тулуне: отключено электричество, не работает водопровод, перекрыта федеральная трасса. По прогнозам гидрометеоцентра, падение уровня воды разлившейся реки Ия будет продолжаться не менее двух дней. За прошедшие сутки уровень воды снизился на метр.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов:

«Первоочередная задача всех уровней власти в настоящее время – это организация жизнеобеспечения населения. В городе Тулуне открыто два консультационных пункта по обеим сторонам реки, где люди могут получить необходимую информацию по восстановлению документов и выплатам денежных компенсаций за утраченное имущество. Работают сотрудники МЧС России, полиции, социальные службы муниципального образования, министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Производится сверка адресных списков и учёт пострадавших, которым уже накануне были начаты выплаты денежных компенсаций на первоочередные нужды».

Затопленная территория города разбита на сектора, которые патрулируются спасателями: остающимся в домах людям, отказавшимся от эвакуации, организован подвоз воды и продуктов. Для решения проблем с питьевой водой задействованы дополнительные водовозки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

"Сияние Байкала"
Раку назло. Как быть красивым после химиотерапии рассказали на «Сиянии Байкала»
Жизнь после туберкулеза: что можно, что нельзя?
«В практике косметологов бывают аварийные случаи». На «Сиянии Байкала» обсудили, что можно, а что нельзя делать при социально-значимых заболеваниях
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании