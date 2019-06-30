Владимир Путин о восстановлении жилья: «Времени мало, нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода»

Сегодня ночью в аэропорту Братска Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл совещание, посвящённое чрезвычайной ситуации с наводнением в Иркутской области. Участие в нём приняли полномочный представитель Президента Российской Федерации Сергей Меняйло, первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Антон Силуанов, руководители ключевых федеральных министерств, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэры пострадавших территорий.



В результате дождевых паводков в Иркутской области подтоплены пять районов, пострадало более 30 населённых пунктов, более тысячи человек эвакуировано. В регионе введён режим чрезвычайной ситуации. Глава государства дал ряд поручений по стабилизации обстановки и ликвидации последствий стихийного бедствия.



- Нужно наладить информирование людей о том, что происходит, где находятся пункты временного размещения, где можно получить помощь, в том числе медицинскую, а также питьевую воду, продукты питания и предметы первой необходимости. Нужно помочь людям найти своих родных, близких, составить списки эвакуированных, чтобы родственники и представители власти четко знали, кто и где находится, - сказал Владимир Путин.



На решение ситуации с дождевыми паводками Иркутской области из бюджета Российской Федерации выделена финансовая помощь – 662 миллиона рублей. Деньги поступили в бюджет региона. Из областного бюджета на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей. Владимир Путин дал поручение уже завтра, не дожидаясь полного составления и выверки списков пострадавших, начать выплаты. Взять ситуацию под самый строгий контроль поручено Губернатору Сергею Левченко. Также Президент поручил следить за ситуацией с ценами на продукты первой необходимости в пострадавших районах.



- Необходимо не дать спекулянтам и недобросовестным торговцам наживаться на беде людей. Прошу здесь подключиться Федеральную антимонопольную службу, а если потребуется, и МВД, - отметил Президент РФ.



Роспотребнадзору и Минздраву поручено держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в пострадавших районах. Детей из пострадавших районов необходимо отправить в летние оздоровительные лагеря, в том числе, в другие регионы страны. Маленькие дети должны быть размещены вместе с родителями. Федеральным ведомствам поручено проработать этот вопрос.



Уже сейчас необходимо наметить план действий по восстановлению разрушенного и пострадавшего жилья, объектов энергетики, связи, транспорта, объектов здравоохранения и образования: школ, детских садов, больниц.



- Мы с вами прекрасно знаем ситуацию в сибирских регионах: лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок ещё не закончился, вода не сошла. Времени очень мало, нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. Дети должны приступить к занятиям вовремя, в сентябре, - сказал глава государства.



Руководству Иркутской области, Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, профильным федеральным министерствам уже сейчас необходимо оценить объём предстоящих работ, определить необходимые материальные ресурсы, строительные мощности, материалы, технику. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах поставлена задача оказать Иркутской области помощь в проведении этой работы.



- Я хочу ещё раз повторить: все названные мною задачи должны решаться чётко при взаимодействии всех уровней власти. Это чрезвычайно важно в таких ситуациях, - отметил Владимир Путин.