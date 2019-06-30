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МЧС: Обстановка с поставкой питьевой воды сложная

30 июня 2019

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В результате паводка на реках Иркутской области подтоплены водозаборы, которые обеспечивали водой населённые пункты Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского районов. Системы водоснабжения отключены. Сложная обстановка с поставкой воды отмечается в пострадавших от паводка населенных пунктах.

Побывавший накануне в Иркутской области полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло прокомментировал:

«Основная задача в муниципальных образованиях – разработать график поставки питьевой воды и довести его до населения. Должны быть определены время, адрес и периодичность доставки, чтобы вода была доступна каждому человеку. Такая работа должна продолжаться до тех пор, пока не будет восстановлено водоснабжение».

Водоснабжение будет восстановлено, когда вода в реках пойдет на спад и водозаборы будут очищены.

По информации управления Роспотребнадзора по Иркутской области, на затопленной территории находятся кладбища, скотомогильники, очистные сооружения и туалеты. Для предотвращения возникновения и распространения инфекции в настоящее время идет закупка бактериофагов, вакцины от дизентерии и от гепатита А.

Специалисты Санэпиднадзора обращаются к населению с просьбой кипятить воду, которая идёт в употребление, мыть руки, овощи, фрукты.  


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