МЧС: Получен неблагоприятный прогноз повышения уровня воды в трех населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Зиминского районов

По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы на территории Иркутской области прогнозируется подъем уровня воды в реках Ока, Уда, Бирюса. В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом продолжается формироваться дождевой паводок.

Уровень воды продолжит подниматься на реке Уда у населенного пункта Октябрьский Нижнеудинского района, предположительно вода поднимется до отметки 700-750 см при критической норме 570 см.

На реке Оке в Зиминском районе у села Усть-Када продолжится подъем уровня воды до отметок 580-640, при критическом – 600см.

У поселка Шиткино в Тайшетском районе уровень воды в реке Бирюса 30 июня повысится до отметки 740-780 см, а 1 июля понизится до 630-680 см.

Продолжит понижаться уровень воды в реках Ия Тулунского района, в реке Уда у населенного пункта Широково Нижниудинского района, в реке Бирюса у города Бирюсинска Тайшетского района.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.