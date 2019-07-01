Такого паводка в Иркутской области не было 180 лет. Владимир Путин проведет совещание по ситуации 3 июля в Москве

Следующее совещание по ситуации с паводком в Иркутской области Президент России Владимир Путин проведет в Москве 3 июля. Об этом стало известно в ходе заседания, которое прошло сегодня ночью в Братске.





По данным на 30 июня чрезвычайная ситуация наблюдается в восьми районах области: Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Куйтунском, Заларинском, Черемховском. Из них в пяти районах паводок пошел на спад: Нижнеудинском, Чунском, Черемховском, Заларинском, Тайшетском, в трех районах паводковая ситуация ухудшается: Тулунском, Зиминском, Куйтунском.



Подтоплены более 34 участков автомобильных дорог регионального значения протяженностью более 240 км, повреждено 16 мостов, из которых девять деревянных, один металлический, 10 мостов разрушено полностью, остальные шесть разрушены частично. Разрушены причальные части двух паромных переправ и затоплены два парома в Черемховском районе на реке Белая и в Нижнеудинском районе (переправа Казачья Бадарановка).



Пригородное сообщение в пострадавшем от паводка Тулуне Иркутской области налажено. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который также прибыл в район бедствия сообщил, что гуманитарную помощь и воду людям доставляют грузовыми вагонами.



По предварительным данным, ущерб сельскому хозяйству Иркутской области составит 300 млн рублей.



Прогноз метеорологов пока остается неблагоприятным, высока вероятность дождей, что может вызвать небольшой приток воды 6-7 июля. Специалисты отмечают, что такого явления не было за последние 180 лет.